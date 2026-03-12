Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:19

Реакция Исломова на приговор по делу о теракте в «Крокусе» попала на видео

Исломов слушал приговор по делу о теракте в «Крокусе», опустив голову

Исроил Исломов Исроил Исломов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Предоставивший террористам квартиру и белый Renault Исроил Исломов слушал приговор по делу о теракте в «Крокус сити холле», опустив голову, передает корреспондент NEWS.ru. В руках он сжимал платок, которым вытирал слезы до начала заседания. Его вместе с сыновьями приговорили к 19 годам и 11 месяцам колонии.

Преступники после совершения теракта уехали на Renault Исломова в сторону границы с Украиной. Фигурант утверждал, что якобы не знал, что машину будут использовать в таких целях. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, террористы говорили ему, что планируют работать курьерами.

Ранее сообщалось, что четыре исполнителя теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов приговорены к пожизненному сроку. 2-ой Гарнизонный Западный военный суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК).

