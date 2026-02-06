Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:56

Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась

Жительница Курской области расплакалась во время рассказа об украинском плену

Татьяна Москалькова во время обмена военнопленными Татьяна Москалькова во время обмена военнопленными Фото: РИА Новости
Жительница Курской области, вернувшаяся из украинского плена, не смогла сдержать слез, описывая тяжелые условия содержания, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Пожилая женщина, освобожденная в ходе обмена военнопленными, рассказала, что пленных не снабжали необходимыми медикаментами.

Таблеток не было, один парацетамол. Разве это таблетки, — сказала женщина.

Ранее Москалькова сообщила, что большинство российских военных, вернувшихся из плена, заявляют о нарушении Женевской конвенции со стороны украинских солдат. По ее информации, освобожденные бойцы сталкивались с фактами насилия и унизительного обращения.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили о возвращении на родину 157 российских военнослужащих из украинского плена в ходе обмена на такое же число солдат ВСУ. Помимо этого, домой вернулись трое гражданских жителей Курской области, незаконно удерживавшихся на Украине. В ведомстве уточнили, что сейчас освобожденные находятся на территории Белоруссии, где им предоставляется вся требуемая поддержка.

Курская область
плен
Украина
слезы
Татьяна Москалькова
