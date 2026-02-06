Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась Жительница Курской области расплакалась во время рассказа об украинском плену

Жительница Курской области, вернувшаяся из украинского плена, не смогла сдержать слез, описывая тяжелые условия содержания, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Пожилая женщина, освобожденная в ходе обмена военнопленными, рассказала, что пленных не снабжали необходимыми медикаментами.

Таблеток не было, один парацетамол. Разве это таблетки, — сказала женщина.

Ранее Москалькова сообщила, что большинство российских военных, вернувшихся из плена, заявляют о нарушении Женевской конвенции со стороны украинских солдат. По ее информации, освобожденные бойцы сталкивались с фактами насилия и унизительного обращения.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили о возвращении на родину 157 российских военнослужащих из украинского плена в ходе обмена на такое же число солдат ВСУ. Помимо этого, домой вернулись трое гражданских жителей Курской области, незаконно удерживавшихся на Украине. В ведомстве уточнили, что сейчас освобожденные находятся на территории Белоруссии, где им предоставляется вся требуемая поддержка.