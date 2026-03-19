19 марта 2026 в 12:14

В Минфине заявили о подготовке ипотечного сюрприза для семей с детьми

Чебесков: в России рассматривают идею об увеличении лимита по семейной ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Увеличение лимита кредита по семейной ипотеке в полтора раза для россиян, которые покупают квартиру площадью от 60 квадратных метров, — это лишь один из обсуждаемых вариантов, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Так он прокомментировал сообщения о возможном увеличении лимита для семей с двумя и более детьми до 18 млн рублей для столицы и 9 млн рублей для остальных регионов, передает РБК. Окончательное решение, по словам чиновника, будет принято правительством после рассмотрения всех предложений.

Эта выдержка была взята из общего письма, где мы говорили о том, что мы сейчас разные варианты прорабатываем, и в том числе как пример дали вот этот вариант. То есть мы скорее тут отвечаем на запросы парламентариев и коллегам сообщаем о нашей работе, — прокомментировал Чебесков.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что российским банкам следует кардинально изменить структуру ипотечного платежа, направляя на погашение основного долга не менее половины вносимой заемщиком суммы. По его словам, действующая система кредитования является несправедливой по отношению к гражданам.

