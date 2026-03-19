Названо число артиллерийских ударов ВСУ по Курской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, с 18 по 19 марта, нанесли 33 артиллерийских удара по отселенным районам Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, российские военные сбили над регионом 22 украинских беспилотника. Погибших и пострадавших нет.

Всего в период с 09:00 18 марта до 07:00 19 марта сбито 22 вражеских беспилотника различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Два раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что мирный житель, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ, погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. По его информации, средствам противовоздушной обороны удалось сбить 27 дронов.

До этого двое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на поселок Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, повреждения также получили жилые дома и автомобили.