19 марта 2026 в 09:59

Названо число артиллерийских ударов ВСУ по Курской области

Хинштейн: артиллерия ВСУ ударила 33 раза по отселенным районам Курской области

Военнослужащий ВСУ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, с 18 по 19 марта, нанесли 33 артиллерийских удара по отселенным районам Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, российские военные сбили над регионом 22 украинских беспилотника. Погибших и пострадавших нет.

Всего в период с 09:00 18 марта до 07:00 19 марта сбито 22 вражеских беспилотника различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Два раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что мирный житель, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ, погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. По его информации, средствам противовоздушной обороны удалось сбить 27 дронов.

До этого двое детей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на поселок Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, повреждения также получили жилые дома и автомобили.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
