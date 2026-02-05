Россия вернула из плена ВСУ больше сотни солдат Россия вернула 157 солдат из украинского плена

Россия вернула 157 солдат из украинского плена, взамен были переданы 157 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России. Кроме того, по данным ведомства, домой вернулись три мирных жителя Курской области, которых незаконно удерживали на Украине.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщал, что российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена. Парламентарий также предоставил журналистам фотографию с места обмена. На ней видно несколько грузовиков с телами, а также выгружающих их работников в белых защитных костюмах.