Москалькова рассказала о частой просьбе пленных и задержанных украинцев

Многие украинские военнопленные и задержанные гражданские лица просят не передавать их Киеву, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радио Sputnik. По ее словам, они опасаются преследований со стороны украинских властей, поскольку не разделяют их идеологию.

Среди них достаточно большое количество, по крайне мере, когда я бываю в этих учреждениях, где они содержатся, они высказывают просьбы их не передавать украинской стороне, потому что они боятся мести, потому что они не разделяют взгляды сегодняшнего режима украинского. Им, как правило, идут навстречу, — отметила омбудсмен.

Москалькова также рассказала о договоренности России и Украины возвращать из плена в первую очередь людей, которые находятся там дольше всех. Она также уточнила, что достигнута договоренность о безусловной репатриации раненых военнопленных вне рамок обменных процессов.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует предпринять активные усилия по возвращению семи жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины. По словам омбудсмена, к настоящему моменту на родину уже удалось доставить 158 жителей приграничного региона.