Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых Москалькова: из плена первыми возвращаются те, кто провел там больше времени

Россия и Украина договорились, что в первую очередь возвращению из плена подлежат те, кто находится там дольше всех, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радио Sputnik. Омбудсмен также уточнила, что достигнута договоренность о безусловной репатриации раненых военнопленных вне рамок обменных процессов.

Мы договорились, например, о принципах, что в первую очередь обмену должны подлежать те, кто дольше находится в плену по срокам, — сказала Москалькова.

Кроме того, уполномоченный отметила, что приоритет при возвращении должен отдаваться пожилым людям. Она добавила, что сам процесс остается крайне сложным.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует предпринять активные усилия по возвращению семи жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины. По словам омбудсмена, к настоящему моменту на родину уже удалось доставить 158 жителей приграничного региона.