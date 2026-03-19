Президент США Дональд Трамп должен остановить вышедший из-под контроля Израиль, заявил подавший в отставку директор Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозеф Кент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, сейчас израильская сторона ведет войну с Ираном самостоятельно.

Первое, что должен сделать президент Трамп, — решить главную проблему. Главная проблема заключается в том, что израильтяне вышли из-под контроля и ведут всю эту войну, — отметил он.

Также бывший сотрудник контрразведки обвинил Израиль в том, что тот предоставил США недостоверные разведданные в преддверии войны с Ираном. По его словам, Трампу следовало продолжать переговоры с Тегераном. Кент назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи ключевой ошибкой американской и израильской сторон.

Агрессивные действия в отношении аятоллы — это последнее, что нам следовало делать, — подчеркнул он.

До этого стало известно, что в Белом доме не ожидали, что Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке. Источник, близкий к ситуации, объяснил, что в связи с этим было принято решение нейтрализовать противника на политическом поле — в частности, советники Трампа начали открыто критиковать Кента.

Ранее американские аналитики заявили, что война с Ираном стала унижением вице-президента Соединенных Шатов Джей Ди Вэнса. Политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.