В Госдуме раскрыли, сколько тел военных Россия передала Украине Депутат Саралиев: Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших в ходе обмена

Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена.

Парламентарий также предоставил журналистам фотографию с места обмена. На ней видно несколько грузовиков с телами, а также выгружающих их работников в белых защитных костюмах.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщал, что в конце прошлого года Москва также передала Киеву 1 тыс. тел украинских военных в рамках стамбульских договоренностей. По его словам, при этом РФ получила в ответ 29 тел.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования отмечал, что к 11 декабря Москва в общей сложности передала Киеву более 11 тыс. тел погибших солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, в ответ РФ получила 201 военного. Глава МИД обратил внимание на то, что обмен телами непропорционален.