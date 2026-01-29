Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:06

В Госдуме раскрыли, сколько тел военных Россия передала Украине

Депутат Саралиев: Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших в ходе обмена

Отправка тел погибших военнослужащих на Украину Отправка тел погибших военнослужащих на Украину Фото: Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена.

Парламентарий также предоставил журналистам фотографию с места обмена. На ней видно несколько грузовиков с телами, а также выгружающих их работников в белых защитных костюмах.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщал, что в конце прошлого года Москва также передала Киеву 1 тыс. тел украинских военных в рамках стамбульских договоренностей. По его словам, при этом РФ получила в ответ 29 тел.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования отмечал, что к 11 декабря Москва в общей сложности передала Киеву более 11 тыс. тел погибших солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, в ответ РФ получила 201 военного. Глава МИД обратил внимание на то, что обмен телами непропорционален.

Россия
Украина
обмены
тела
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.