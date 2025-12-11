Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:52

Лавров раскрыл точное число переданных Украине тел погибших солдат

Лавров: Россия в общей сложности передала Украине более 11 тыс. тел солдат ВСУ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Россия в общей сложности передала Киеву более 11 тыс. тел погибших солдат ВСУ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ответ РФ получила 201 военного.

Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца, — подчеркнул министр иностранных дел.

Такие данные Лавров представил в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования. Глава МИД обратил внимание на то, что обмен телами непропорционален.

20 ноября появились детали обмена погибшими бойцами ВС России и украинской армии. Представители МЧС РФ в белых защитных костюмах перегружали павших солдат из ведомственных грузовиков. Работали они в масках и перчатках.

Ранее в Госдуме объяснили колоссальную разницу при обмене тел между РФ и Украиной. Член комитета по обороне Виктор Соболев указал, что неравный обмен свидетельствует о положении противника на фронте. Парламентарий отметил, что ВСУ оставляют погибших сослуживцев на поле боя.

