20 ноября 2025 в 19:06

Появились кадры обмена телами погибших солдат

Обмен телами погибших солдат между Россией и Украиной сняли на видео

Обмен телами погибших военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей между Россией и Украиной Обмен телами погибших военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей между Россией и Украиной Фото: Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости
Обмен телами погибших солдат между Россией и Украиной сняли на видео. В представленном RT ролике видно, как люди в белых защитных костюмах перегружают павших бойцов из грузовиков МЧС РФ.

Работа шла под открытым небом, а на видео заметно, как погрузчики носили перчатки и маски на лице. Сами тела были завернуты в белые чехлы.

Обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей. При этом Россия передала Украине 1000 тел. Киев же отправил лишь 30 погибших солдат.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский раскрыл, как проходит обмен телами между Россией и Украиной. По его словам, Москва передала Киеву 1000 солдат. Взамен Россия получила 31 бойца, уточнил статистику Мединский.

В Госдуме объяснили колоссальную разницу при обмене тел между РФ и Украиной. Член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Соболев полагает, что это показывает положение ВСУ на фронте. По его словам, ситуация подтверждает отступление ВСУ.

