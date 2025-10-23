Мединский подтвердил обмен с Украиной телами погибших

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ, написал в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский. Взамен Россия получила тела 31 павшего бойца ВС РФ.

Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата. Такая статистика, — написал он.

Ранее координационный штаб Украины по делам военнопленных заявил, что страна приняла от России 1000 тел погибших военных. Представители штаба отметили, что вскоре планируется проведение соответствующих исследований для идентификации личностей погибших.

До этого Министерство обороны РФ сообщило о состоявшемся обмене пленными солдатами между Украиной и Россией. Отмечено, что россияне, среди которых были военные и гражданские лица, проходили реабилитацию на территории Белоруссии, где получали требуемую психологическую поддержку и медицинское обслуживание. Далее всех участников обмена обязались вернуть домой для продолжения восстановительного лечения и реабилитации.