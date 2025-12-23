Новый год-2026
Токаев указал Трампу на важную деталь украинского кризиса

Токаев в беседе с Трампом заявил о сложности урегулирования кризиса на Украине

Касым-Жомарт Токаев
Президенты Казахстана и США Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров подняли вопрос урегулирования конфликта на Украине. Глава республики отметил, что тема очень сложная и требует компромисса, передает пресс-служба казахстанского лидера.

Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле», — подчеркнули в пресс-службе.

Токаев также заявил, что Трамп обладает высокими лидерскими качествами. После этого президент Казахстана пригласил американского коллегу посетить республику с рабочим визитом в удобное время.

Ранее Трамп направил Токаеву несколько подарков, включая символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом. Пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что американский лидер также передал президенту теплые личные пожелания. Кроме того, Трамп подчеркнул свое уважение. Американский лидер охарактеризовал Токаева как опытного государственного деятеля и прекрасного человека.

