Россиянин потерял 10 млн рублей из-за проигрыша «Барселоны»

Победа испанского клуба «Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник Арсен Захарян, лишила клиента букмекерской конторы выигрыша в 10,5 млн рублей, пишет Lenta.ru. Игрок поставил на поражение команды в матче чемпионата Испании, однако она взяла верх над «Барселоной».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реал Сосьедад». После 20 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет 24 очка. «Барселона» лидирует с 49 баллами.

Ранее в бразильского футболиста, нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, бросили кожуру от банана после матча Кубка Испании с «Альбасете». Инцидент произошел после финального свистка, когда футболист уходил с поля. До начала игры на стадионе болельщики кричали: «Винисиус, ты обезьяна».

Футболиста итальянского «Интера» Хакана Чалханоглу и главного тренера команды Симоне Индзаги до этого дисквалифицировали на один матч чемпионата страны. Такое решение приняли из-за связи фанатов с мафией. Чалханоглу и Индзаги общались с представителем ультрас «Интера» Марко Фердико.