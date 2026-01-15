В темнокожую звезду «Реала» бросили банан на Кубке Испании В бразильского нападающего «Реала» Винисиуса бросили банан на Кубке Испании

В бразильского футболиста, нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, бросили банан после матча Кубка Испании с «Альбасете», сообщает As. Это произошло уже после финального свистка, когда футболист уходил с поля. До начала игры на стадионе болельшики кричали: «Винисиус, ты обезьяна».

Фрукт не попал в бразильца, и даже не заметил его. Член Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поднял его. Полиция начала поиски болельщика, а «Альбасете» осудил случившееся и подтвердил, что сотрудничает со следствием.