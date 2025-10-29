Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:45

«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену

Винисиус извинился за реакцию на замену в «Эль-Класико»

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в соцсети Х принес публичные извинения за свою эмоциональную реакцию на замену в матче против «Барселоны». Инцидент произошел в воскресном «Эль-Класико», где мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1. Спортсмен пояснил, что эмоции взяли над ним верх.

Иногда эмоции берут верх надо мной, я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Мой соревновательный характер берется из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду ради блага «Реала», как я это делал с самого первого дня, — написал Винисиус Жуниор.

После замены на 71-й минуте футболист допустил гневные жесты в сторону главного тренера Хаби Алонсо и направился в раздевалку. По данным испанских СМИ, там он высказал намерение покинуть клуб. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства тренера вратарей, который убедил Винисиуса вернуться на скамейку запасных.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Россия подала заявку на проведение европейского первенства, так как итальянские стадионы могут быть не готовы к проведению соревнований. По информации издания, Италия столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из 10 предложенных стадионов УЕФА одобрил только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.

эмоции
извинения
спортсмены
матчи
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто шокирующее число погибших в самой кровавой операции полиции в Рио
В США сообщили о планах Трампа встретиться с одним европейским лидером
Раскрыты суммы больничного в 2026 году
Бурунов, Петров, Бортич: как живут звезды «Полицейского с Рублевки»
Пранкер Вован объяснил нелюбовь Запада к традиционным ценностям
Лидера рок-группы «Пасека» осудили за убийство
Эррол Маск раскрыл, что его поразило в Москве и Казани
ФАС раскрыла картель среди независимых АЗС в Крыму
Флюгер-Трамп, унижение курян, тайны Усольцевых: что будет дальше
Осужден глава таджикской диаспоры, продававшего мигрантам «русский язык»
Ограбленный актер и поножовщина с мусульманкой: главные ЧП дня
Раскрыта судьба участников операции «Поток»
«Бравада»: в России объяснили, почему участь ВСУ в Купянске предрешена
Врач раскрыл список обязательных прививок для людей старше 60 лет
Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью
Продюсер раскрыла несостыковки в лечении актера Попова перед смертью
В Москве не стало Тарзана
Главреда портала-иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов
Шор обвинил руководство Молдавии в тотальной узурпации власти
Раскрыто, чем грозит РФ отказ Швейцарии в правах по Энергетической хартии
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.