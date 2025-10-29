«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену Винисиус извинился за реакцию на замену в «Эль-Класико»

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в соцсети Х принес публичные извинения за свою эмоциональную реакцию на замену в матче против «Барселоны». Инцидент произошел в воскресном «Эль-Класико», где мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1. Спортсмен пояснил, что эмоции взяли над ним верх.

Иногда эмоции берут верх надо мной, я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Мой соревновательный характер берется из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду ради блага «Реала», как я это делал с самого первого дня, — написал Винисиус Жуниор.

После замены на 71-й минуте футболист допустил гневные жесты в сторону главного тренера Хаби Алонсо и направился в раздевалку. По данным испанских СМИ, там он высказал намерение покинуть клуб. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства тренера вратарей, который убедил Винисиуса вернуться на скамейку запасных.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Россия подала заявку на проведение европейского первенства, так как итальянские стадионы могут быть не готовы к проведению соревнований. По информации издания, Италия столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из 10 предложенных стадионов УЕФА одобрил только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.