Назван самый трогательный экспонат в Доме русского зарубежья

В Доме русского зарубежья представлен фрагмент шерстяного одеяла, принадлежавшего семье Романовых, рассказал LIFE.ru директор учреждения Виктор Москвин. Изначально вещь нашли в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, затем передали родственникам царской семьи — они передали экспонат музею. По его словам, это самый трогательный экспонат.

Одеяло, которое девочки вязали брату с радостью, в итоге стало немым свидетелем гибели всей семьи, — рассказал Москвин.

Директор музея подчеркнул, что именно этот экспонат вызывает у посетителей сильный эмоциональный отклик. По его словам, он напоминает о судьбе семьи Романовых.

