Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:32

Назван самый трогательный экспонат в Доме русского зарубежья

Дом русского зарубежья выделил одеяло цесаревича как самый трогательный экспонат

Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Доме русского зарубежья представлен фрагмент шерстяного одеяла, принадлежавшего семье Романовых, рассказал LIFE.ru директор учреждения Виктор Москвин. Изначально вещь нашли в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, затем передали родственникам царской семьи — они передали экспонат музею. По его словам, это самый трогательный экспонат.

Одеяло, которое девочки вязали брату с радостью, в итоге стало немым свидетелем гибели всей семьи, — рассказал Москвин.

Директор музея подчеркнул, что именно этот экспонат вызывает у посетителей сильный эмоциональный отклик. По его словам, он напоминает о судьбе семьи Романовых.

Ранее сообщалось, что на территории знаменитого бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге планируется масштабное преобразование. Утвержден проект создания мультимедийного музея, двух гостиничных комплексов и пешеходной зоны.

музеи
экспонаты
эмоции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.