Бледнел, ерзал, поднюхивал: что случилось с Зеленским на переговорах в США

Кадры с публичной части переговоров между Украиной и США во Флориде привлекли внимание общественности и СМИ из-за странной мимики и поведения Владимира Зеленского. Что с ним случилось, как его нездоровая эмоциональность влияет на всю Украину, почему он провалил консультации, как в Москве могут воспринять итоги диалога между Вашингтоном и Киевом — в материале NEWS.ru.

Почему Зеленский странно себя вел на переговорах с Трампом в Мар-а-Лаго

По итогам переговоров США и Украины, которые прошли накануне в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, Владимир Зеленский заявил, что мирный план согласован на 90%. По словам украинского лидера, некоторые разделы были одобрены сторонами на сто процентов. Американский президент допустил вероятность заключения соглашения в течение ближайших нескольких недель.

Между тем украинские СМИ скептически восприняли итоги встречи во Флориде. Издание «Страна.ua» отмечает, что план Киева и Европы убедить Трампа принять 20 пунктов Зеленского как новое мирное предложение был поломан.

Наблюдатели также обратили внимание на странные эмоциональные реакции украинского лидера во время публичной части встречи. Когда журналисты спросили Трампа о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский резко перестал улыбаться.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

На совместной пресс-конференции он не смог скрыть сильного волнения. Как отметили журналисты, мимика и жесты Зеленского на протяжении всего общения с прессой оставались беспокойными, что свидетельствовало о попытке справиться с внутренним стрессом.

Такие бурные эмоциональные реакции могут быть связаны с сознательным выбором политического имиджа, считает культуролог Анна Сысоева.

«Любой политический лидер ориентируется на свой электорат. Большое число украинцев склонны верить политическому эпатажу, который демонстрирует Зеленский. Это было бы нормально, если бы он находился в рамках условной нормы. Но проблема главы киевского режима заключается в том, что его эпатаж для окружающих, что в России, что в США, выглядит откровенно гротескным», — подчеркнула она в разговоре с NEWS.ru.

Историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов отметил, что мимика украинского лидера плыла все время, пока Трамп делал заявление по итогам переговоров.

«Зеленский был очень сильно удивлен и усиленно втыкал в свою шпаргалку для выступления, не понимая, что ему говорить и как согласовать свой текст с заявлениями главы США», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Что еще повлияло на странное поведение Зеленского на переговорах с Трампом

Странная мимика Зеленского на переговорах с Трампом может быть связана с его пристрастием к нелегальным нейростимулирующим веществам, полагают эксперты.

По мнению Сысоевой, подобные мимические спазмы могут говорить о нейронной деградации украинского президента.

«Если все так и было, то можно говорить, что у Зеленского нарушены некоторые нейронные процессы. Например, на уровне установки причинно-следственных связей. Президент Украины может не понимать, почему он и его страна оказались в таком положении и на него так давят США. Ведь еще совсем недавно, по его мнению, все было хорошо и ничто не предвещало беды», — сказала она.

При этом Сысоева предположила, что Зеленский таким образом пытается показать, что он открытый, живой политик новой европейской волны.

«В Европе это многолетний тренд. Все эти поездки на велосипедах или в метро на работу, якобы случайное общение с простыми людьми — более открытая и непосредственная эмоциональность западных политиков. Но нюанс в том, что у Зеленского так не получается. У него снова выходит лишь гротескная пародия на спорный образ европейского прогрессивного политика», — добавила эксперт.

По словам Мзареулова, бурные эмоциональные реакции украинского президента могли быть вызваны тем, что он стал осознавать реальное положение дел.

Владимир Зеленский во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Фото: Социальные сети

«Очень многие формировали у Зеленского ложную картину мира. Все общение президента с европейскими политиками на протяжении четырех лет создавало у него впечатление, что и у него, и у Украины все в целом неплохо и есть пространство для маневра. Переговоры с Трампом внезапно открыли перед Зеленским новый удивительный мир, в котором все совсем не так, как ему внушали. Это вызывает явный когнитивный диссонанс. Он открыл для себя новые грани мира, что его крайне удивило», — заявил историк спецслужб.

Почему странное поведение Зеленского на переговорах с Трампом — плохой знак для Украины

Переговоры во Флориде, несмотря на славословия Трампа и Зеленского, не стоит воспринимать как прорыв, отметил Мзареулов. Он напомнил, что у главы Белого дома все переговоры замечательные или прорывные. Он якобы главный миротворец во всем мире, всегда находящийся на пороге небывалого успеха.

«Трамп во многом шоумен, поэтому он показывает публичное шоу с бесконечными победами и прекрасными итогами любых своих переговоров. А Зеленскому сейчас хоть и не очень приятно признавать реальность, но нужно подыгрывать. Не устраивать же еще один скандал, как это было на переговорах в Овальном кабинете», — сказал эксперт.

По мнению Сысоевой, поведение Зеленского в Мар-а-Лаго выходит далеко за рамки его личного образа.

«Украинский президент сейчас задает не очень хороший имиджевый тренд для всей страны. Если упрощать, то эта концепция выглядит как „назло маме отморожу уши“. Если вы все нормальные и скучные, то мы назло будем эпатировать публику, мы — это не вы. Раньше это было направлено в большей степени на Москву: Украина — не Россия, и все такое прочее. Сейчас, кажется, это относится к любым политикам, которых Зеленский и Украина считают своими оппонентами», — сказала культуролог.

По ее мнению, такая концепция ведет к деградации всей политической культуры этого правящего режима страны.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Фото: Социальные сети

«Как вести конструктивный диалог с теми, кто осознанно выбрал для себя путь всеобщей деградации, возможно ли с ними о чем-либо договориться в принципе — это очень интересный вопрос, который пока не находит практического ответа», — сказала Сысоева.

Читайте также:

Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество

Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске

Косые, больные, бомжи: кого и как мобилизуют в ВСУ