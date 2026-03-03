Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах

Мошенники наживаются на желании туристов покинуть Дубай, предлагая арендовать машину с водителем за $900-1000 (77 тыс. рублей), рассказала РИА Новости одна из российских туристок. Злоумышленники добавляются в русскоязычные чаты и оставляют сообщения о том, что направляются в Маскат и готовы взять попутчиков. При обращении в личные сообщения выясняется, что желающих очень много, поэтому требуется предоплата. После получения денег связь с ними теряется.

Когда пишешь им в личные сообщения, они отвечают, что желающих очень много, поэтому нужно сделать предоплату. А после получения денег исчезают, — рассказала собеседница.

По словам девушки, среди ее знакомых было несколько таких случаев. Обычно за свои услуги аферисты запрашивают $900 (69 тыс. рублей) за трансфер до границы ОАЭ и Омана. Туристка пояснила, что многие соглашаются на такие условия, поскольку цена не кажется завышенной. Однако при более внимательном изучении аккаунтов видно, что они созданы недавно и никакого отношения к Эмиратам их владельцы не имеют.

Ранее уже сообщалось, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке мошенники активизировали свою деятельность и начали предлагать россиянам места на вывозных рейсах. Туристы подтверждают, что им поступают телефонные звонки якобы от службы поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad. Фиксируется сразу несколько видов обмана: телефонное мошенничество, фишинг и скам. Эти атаки направлены на туристов, которые пытаются вылететь в Россию.