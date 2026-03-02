Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:36

Кто такой коммунист: интересный момент истории, который не ушел в прошлое

Митинг рабочих — участников крупнейшей стройки 30-х годов — города Магнитогорска и Магнитогорского металлургического комбината Митинг рабочих — участников крупнейшей стройки 30-х годов — города Магнитогорска и Магнитогорского металлургического комбината Фото: Михаил Озерский/РИА Новости
Если вы задались вопросом, кто такой коммунист, ответ прост и сложен одновременно. В широком смысле это человек, разделяющий идеи коммунизма — равенства, общественной собственности и справедливого распределения благ. В узком — член политической партии или движения, которое ставит своей целью построение коммунистического общества.

Что такое коммунизм и откуда он взялся

Коммунизм как политическая идеология оформился в XIX веке. В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест Коммунистической партии» — документ, который перевернул политическую мысль эпохи. Учение провозглашало отмену частной собственности, ликвидацию классового неравенства и переход власти к рабочему классу. Конечная цель — общество без государства, без эксплуатации и без деления людей на богатых и бедных.

Жив ли коммунизм сегодня

Коммунизм не ушел в прошлое, хотя его влияние заметно изменилось. Китай, Куба, Вьетнам и КНДР официально сохраняют коммунистическую идеологию, однако на практике каждая из этих стран давно адаптировала учение под собственные реалии. Китай, например, совместил однопартийную систему с рыночной экономикой. В Европе и России коммунистические партии продолжают участвовать в выборах, но уже не претендуют на монополию власти.

Член Федерации профсоюзов освобождения Южного Вьетнама Ле Фыонг выступает с приветственным словом в рамках XV съезда Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи Член Федерации профсоюзов освобождения Южного Вьетнама Ле Фыонг выступает с приветственным словом в рамках XV съезда Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи Фото: Юрий Долягин/РИА Новости

Коммунист тогда и сейчас: есть ли разница

Разница — существенная. Коммунист советской эпохи был частью жесткой партийной системы: членство в КПСС открывало двери к карьере, но требовало полного следования партийной линии. Современный коммунист — чаще всего человек, который разделяет левые взгляды, выступает против социального неравенства и капиталистической системы, но живет в условиях политического плюрализма и свободно выражает свою позицию.

Коммунизм — это не музейный экспонат, а живая идеология, которая продолжает влиять на политику, общество и умы людей по всему миру. Кто такой коммунист сегодня — это уже не однозначный ответ: идея трансформировалась, обросла новыми смыслами и по-разному проявляет себя в разных странах. Если вы ищете ответ на вопрос, кто такой коммунист, начните с изучения первоисточников — трудов Маркса и истории XX века. И тогда картина сложится куда яснее, чем из политических лозунгов.

