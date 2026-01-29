Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 09:49

Мэру Нью-Йорка рекомендовали поучиться управлению у коммунистов

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: Katie Godowski/IMAGO/Global Look Press
Мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани следует поучиться у коммунистов лучше планировать бюджет, заявил в соцсети Х глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал финансовые трудности Нью-Йорка, о которых рассказал журналистам новый мэр города.

Товарищ Мамдани должен лучше планировать — коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию, — написал спецпредставитель президента.

До этого Мамдани сообщил журналистам, что дефицит бюджета на ближайшие два года достигнет $12,6 млрд (961 млрд рублей). Первый «мэр-социалист» Нью-Йорка связал долговой кризис города с «вопиющей бесхозяйственностью» своих предшественников на посту и губернатора.

Ранее Дмитриев рекомендовал Мамдани изучить российский опыт зимней уборки улиц. Комментируя фотографии градоначальника с лопатой, глава РФПИ отметил, что личное участие в расчистке снега — это хорошая пиар-кампания для политика, но для реальной чистоты города, «возможно, стоит взять урок у Москвы».

Зохран Мамдани
Нью-Йорк
Кирилл Дмитриев
долги
коммунизм
