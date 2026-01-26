Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы

Мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани будет не лишним изучить московский опыт зимней уборки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал фотографии, на которых градоначальник лично участвует в расчистке улиц от снега.

Мамдани, сам чистящий снег, — это хорошая фотосессия, и она заслуживает похвалы. «Теплота коллективизма» в действии. Следующий шаг — возможно, стоит взять урок у Москвы, как действительно поддерживать чистоту улиц от снега, — написал Дмитриев.

Ранее телеканал CNN сообщал, что рекордные холода и ледяная буря привели к гибели как минимум 11 человек в Соединенных Штатах. Экстремальные погодные условия, установившиеся с приходом самой холодной воздушной массы этой зимы, продолжают угрожать миллионам американцев.

Прежде сообщалось, что частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Бангора в штате Мэн на фоне снежной бури. После инцидента работа аэропорта была приостановлена. Степень тяжести травм, полученных пассажирами, пока остается неизвестной.