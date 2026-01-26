Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн

Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Бангора в штате Мэн на фоне снежной бури, сообщает CNN. После инцидента работа аэропорта была приостановлена.

По данным источника телеканала, степень тяжести травм, полученных пассажирами, пока остается неизвестной. Администрация аэропорта сообщила, что экстренные службы прибыли на место происшествия около 19:45 по восточному времени 25 января (3:45 мск 26 января).

Крушение произошло во время мощного снежного шторма, который проходит через северо-восточные штаты США. В Мэне установилась температура значительно ниже нуля, снегопад сопровождается крайне плохой видимостью. Согласно федеральным данным, самолет был зарегистрирован на базирующуюся в Хьюстоне компанию.

