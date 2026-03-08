Подмосковный аэропорт временно закрыл небо

Аэропорт Жуковский (Раменское) временно ограничил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении работы будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Глава города Алексей Богодистов также сообщал, что в Геленджике объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. Временные ограничения на работу ввели в аэропорту города. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого международный аэропорт Калуги имени К. Э. Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Соответствующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.