Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 21:25

Подмосковный аэропорт временно закрыл небо

Росавиация: аэропорт Жуковский временно прекратил работу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорт Жуковский (Раменское) временно ограничил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении работы будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Глава города Алексей Богодистов также сообщал, что в Геленджике объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. Временные ограничения на работу ввели в аэропорту города. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого международный аэропорт Калуги имени К. Э. Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Соответствующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Жуковский
Росавиация
ограничения
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА потерпело неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный загладил вину перед ребенком роскошными букетами
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
В Иране назвали фамилию нового лидера страны
Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме
Река под Волчанском забрала жизни тысячи бойцов ВСУ
Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени
В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы
Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами
«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США
Появилась первая официальная информация о погибших военных ЦАХАЛ
Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.