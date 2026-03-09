Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 07:58

«Фактически мертв»: Зеленскому вынесли суровый приговор

Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо: Зеленский подписал себе приговор

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский подписал себе приговор, решив влезть в конфликт США, Израиля и Ирана, заявил в эфире YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, глава государства — уже «политический труп».

Зеленский фактически мертв, он политический труп, который проиграл свой конфликт и отчаянно лезет в чужой, пытаясь получить прибыль, — подчеркнул Филиппо.

По его мнению, это поведение безумца, которое «будет стоить Зеленскому многого». Украинский политик не учитывает, что это может серьезно осложнить взаимодействие с европейскими союзниками, которые сейчас испытывают трудности из-за ситуации с энергоносителями на фоне ближневосточного конфликта, добавил лидер «Патриотов».

Киев умрет от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС, — резюмировал Филиппо.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вашингтон начал официально возлагать на Зеленского ответственность за критическое истощение американских военных запасов, которое мешает США проводить операцию в Иране. Белый дом превращает Киев в «козла отпущения» за свои текущие неудачи на Ближнем Востоке, уточнил эксперт.

