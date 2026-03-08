На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним

Администрация президента США Дональда Трампа начала официально возлагать на украинского главу Владимира Зеленского ответственность за критическое истощение американских военных запасов, которое мешает США проводить операцию в Иране, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Вашингтон превращает Киев в «козла отпущения» за свои текущие неудачи на Ближнем Востоке.

Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют [украинский конфликт] в истощении арсеналов [США], — резюмировал Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что на фоне иранского кризиса от поддержки Киева готовы дистанцироваться даже представители Демократической партии США. Меркурис заключил, что риторика Белого дома становится тревожным сигналом о скором прекращении помощи для украинского руководства.

Ранее издание Politico сообщило о визите сотрудников Пентагона на Украину для переговоров о передаче технологий по отражению атак беспилотников Ирана. По информации журналистов, Вашингтон, столкнувшийся с трудностями в борьбе с дронами, рассчитывал на соглашение, которое дало бы Киеву кратковременные рычаги давления.