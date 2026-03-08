Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 17:59

На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним

Аналитик Меркурис: США обвинили Зеленского в срыве иранской кампании

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа начала официально возлагать на украинского главу Владимира Зеленского ответственность за критическое истощение американских военных запасов, которое мешает США проводить операцию в Иране, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Вашингтон превращает Киев в «козла отпущения» за свои текущие неудачи на Ближнем Востоке.

Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют [украинский конфликт] в истощении арсеналов [США], — резюмировал Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что на фоне иранского кризиса от поддержки Киева готовы дистанцироваться даже представители Демократической партии США. Меркурис заключил, что риторика Белого дома становится тревожным сигналом о скором прекращении помощи для украинского руководства.

Ранее издание Politico сообщило о визите сотрудников Пентагона на Украину для переговоров о передаче технологий по отражению атак беспилотников Ирана. По информации журналистов, Вашингтон, столкнувшийся с трудностями в борьбе с дронами, рассчитывал на соглашение, которое дало бы Киеву кратковременные рычаги давления.

Владимир Зеленский
Украина
Дональд Трамп
США
Иран
