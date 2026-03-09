Взрыв в районе военной базы США в столице Бахрейна попал на видео

Мощный взрыв прогремел на базе пятого флота Военно-морских сил США в столице Бахрейна Манаме в ночь на 9 марта, передает Naya. На опубликованных в Сети кадрах сначала виден огненный гриб. После этого над местом взрыва появляется черный густой дым, который затягивает ночное небо.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник нанес удар по американской военной базе в районе иракского города Эрбиль. Атаку удалось отразить с помощью систем ПВО C-RAM. Сведений о возможных пострадавших, жертвах и разрушениях не поступало.

До этого взрывы прогремели на магистральных трубопроводах в Тегеране во время ночных ударов Израиля и США по топливной инфраструктуре. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как сразу в нескольких домах по цепной реакции произошли всполохи.

Российский военкор Юрий Котенок тем временем рассказал, что в Тегеране после ударов ВС США по нефтехранилищам Ирана прошел черных дождь. Иранский Красный полумесяц предупредил, что в случае продолжения подобных атак кислотные дожди могут стать нормой для всего региона.