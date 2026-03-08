Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 19:25

Взрыв снаряда привел к гибели людей в Саудовской Аравии

Снаряд убил двух человек в Саудовской Аравии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Два человека погибли и 12 получили ранения при попадании снаряда в жилой дом в Саудовской Аравии, сообщила местная служба гражданской обороны в соцсети X. Инцидент произошел на фоне продолжающейся эскалации в Ближневосточном регионе.

В заявлении говорится, что снаряд поразил здание, принадлежащее клининговой и технической компании, в провинции Эль-Хардж, что к юго-востоку от Эр-Рияда. Жертвами и пострадавшими стали выходцы из Бангладеш и Индии.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по Ирану, предположительно поразив объект по опреснению воды. В Тель-Авиве считают этот шаг сигнальным и полагают, что при эскалации Абу-Даби может присоединиться к коалиции США и Израиля, хотя его участие, вероятно, будет ограниченным. Другие обстоятельства пока не разглашаются.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил, что авиаудары Израиля и США по топливным резервуарам республики равнозначны объявлению химической войны против гражданского населения. Дипломат подчеркнул, что «преступная война» перешла в крайне опасную стадию.

Также иранская гостелерадиокомпания сообщила со ссылкой на армейскую пресс-службу, что военные Ирана за последние часы атаковали беспилотниками Тель-Авив, Хайфу и американские объекты в Кувейте. Удары нанесены по израильским городам и лагерю Арифджан, где дислоцированы центры и базы США.

