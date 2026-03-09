БПЛА и артиллерия уничтожили броневики ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 марта

Расчеты войск беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» сорвали ротацию формирований ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 марта?
Уничтожили броневики и не допустили ротацию ВСУ
«В ходе ведения воздушной разведки были обнаружены два бронеавтомобиля ВСУ, используемые для перевозки живой силы на линию боевого соприкосновения. После подтверждения координат в воздух оперативно были подняты ударные БПЛА „Ланцет“. Точными попаданиями один бронеавтомобиль с живой силой противника был уничтожен в месте стоянки, а второй — во время движения», — говорится в сообщении МО.
Также в Министерстве обороны сообщили о действиях артиллеристов на Днепропетровском направлении. В частности, операторы расчетов беспилотных систем обнаружили позиции противника и передали их координаты на командный пункт.
«Артиллеристы, получив разведданные, в короткие сроки приступили к выполнению боевой задачи. Военнослужащие расчета оперативно навели на цель и уничтожили укрытия вместе с живой силой противника на расстоянии более 25 километров с использованием 152-мм осколочно-фугасных снарядов», — сообщили в министерстве.
Сбили пять тяжелых дронов ВСУ
В течение суток военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады «Александр Невский» добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили пять тяжелых беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
«Расчетами роты БПЛА войск беспилотных систем в составе разведывательно-штурмовой бригады „Александр Невский“ добровольческого корпуса Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении за сутки уничтожено в воздухе пять тяжелых дронов ВСУ», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сбитые дроны применялись противником как носители тяжелых боеприпасов, а также в качестве ретрансляторов для управления другими БПЛА.
«Наши бойцы ведут круглосуточный мониторинг воздушного пространства в зоне ответственности. Для поражения украинских гексакоптеров успешно применяется метод тарана с использованием FPV-дронов-истребителей, а также новые ударные дроны-истребители „Елка“», — добавили там.
Поразили 40 блиндажей и укрытий ВСУ
За сутки силами Южной группировки войск было уничтожено 40 блиндажей и укрытий, где находились украинские военные, сообщил Евгений Третьяков, старший офицер пресс-центра этой группировки, его слова приводит ТАСС.
«Поражены 40 блиндажей и укрытий для живой силы противника, 15 антенн связи и управления, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и четыре наземных робототехнических комплекса», — сказал он.
Ликвидировали три станции Starlink и 21 БПЛА ВСУ
За сутки бойцы группировки войск «Восток» нейтрализовали три станции связи Starlink и 21 дрон ВСУ, заявил ТАСС представитель пресс-центра Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <...> три станции спутниковой связи Starlink, 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.
Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых, военнослужащие в течение суток уничтожили 102 беспилотника самолетного типа и 36 тяжелых квадрокоптеров R-18 ВСУ.
«Выявлены и уничтожены две радиолокационные станции RADA RPS-42, станция радиоэлектронной борьбы „Анклав“, 30 пунктов управления БПЛА, 102 БПЛА самолетного типа, 36 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, шесть НРТК (наземный робототехнический комплекс. — NEWS.ru) и восемь складов материальных средств ВСУ», — сказал он.
Кроме того, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен бойцам группировки.
