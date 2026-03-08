Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 8 марта 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в воскресенье, 8 марта: обстановка на фронте сегодня

«Украинские формирования по-прежнему ставят перед собой задачу занять территорию Днепропетровской области, наступая в районе Волчьей. Южнее российские войска продвигаются в окрестностях Гуляйполя. После некоторой тактической паузы, вызванной необходимостью перегруппировки и эвакуации личного состава, противник возобновил атаки при поддержке бронетехники в районе Орестополя. Обстановка остается напряженной, однако российские войска благодаря проведенной ранее переброске резервов отражают контратаки противника», — пишет «Рыбарь».

По словам авторов канала, западнее подразделения ВС РФ прорываются дальше на запад от реки Гайчур.

«В окрестностях Рождественского бои идут в лесополосах, также штурмовики ведут атаки на поступах к Воздвижевке и Верхней Терсе. Подразделения украинских формирований при этом не оставляют попыток пробиться к реке и в сторону Доброполья. Несмотря на явную пробуксовку наступления, ВСУ продолжают перебрасывать на направление дополнительные резервы. В условиях разреженного фронта им удается проникать между передовых позиций ВС РФ, однако установить контроль над большинством населенный пунктов на „передке“ им не удается», — добавил «Рыбарь».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Запорожском фронте ситуация без особых изменений.

«Речное пока остается в серой зоне. Наши бойцы присутствуют в селе, однако пока ВСУ держат соседние большие села, установить полноценный контроль над Речным не удается. Ореховский участок также без продвижений, так, вероятно, и будет, пока на соседнем Гуляйпольском направлении наши не возьмут Омельник. На Гуляйпольском участке ВС РФ с трех сторон штурмуют Воздвижевку. Есть успехи на участке на севере от Верхней Терсы. Со стороны Гавриловки ВСУ пытались контратаковать российские позиции в Ивановке», — добавил он.

Также другие эксперты и военкоры рассказали о текущей ситуации на Запорожском направлении.

«На востоке Запорожской области есть продвижение наших сил у Верхней Терсы. Отражены контратаки ВСУ у населенных пунктов Ивановка и Гавриловка», — отметил военкор Андрей Руденко.

«В районе Приморского — Степногорска без изменений на ЛБС. На Гуляйпольском направлении ВС РФ штурмуют Воздвижевку. Сообщается об успехах в районе Верхней Терсы», — пишет WarGonzo.

«На стыке Днепропетровской и Запорожской областей контрнаступление ВСУ захлебывается без сколько-нибудь значимых итогов для противника. На Запорожском фронте зачем-то прошли опережающее время доклады, ситуация без значимых изменений, идут тяжелые бои», — передают «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

