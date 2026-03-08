Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 12:26

Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне

Водонаева заявила о возвращении сына в Россию из Дубая

Алена Водонаева Алена Водонаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сын телеведущей и блогера Алены Водонаевой возвращается в Россию из Дубая. Модель заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что 15-летний Богдан должен был прилететь в Москву еще в конце февраля. Однако его рейс развернули прямо в воздухе.

Как рассказала Водонаева, самолет изменил курс, когда находился неподалеку от границы с Ираном. До прибытия в российскую столицу оставалось около двух часов. После этого инцидента подросток был вынужден остаться в Дубае. Телезвезда призналась, что последние дни дались ей очень тяжело. С момента разворота самолета она пережила сильный стресс.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что гражданам России, которые застряли в Дубае, стоило бы заранее учитывать присутствие на территории ОАЭ двух американских военных баз. Парламентарий напомнил, что в стране размещены авиабаза «Аль-Дафра» и морская база «Джебель-Али». По его словам, россиянам, выбравшим этот регион для отдыха, жизни или инвестиций, следовало лучше разбираться в непростых отношениях арабских государств с соседями.

шоу-бизнес
Алена Водонаева
рейсы
Дубай
