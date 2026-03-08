В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу национальный стандарт, определяющий требования к рабочим качествам собак-проводников для незрячих людей, сообщает ТАСС. Документ, утвержденный Росстандартом, носит добровольный характер.

Согласно новому ГОСТу, собака-проводник должна соответствовать ряду критериев: не проявлять агрессии и иметь слабо выраженный охотничий инстинкт, спокойно реагировать на ошейник, поводок и намордник, быстро адаптироваться к меняющимся условиям и не отвлекаться на других животных, знать городскую среду и уметь размещаться у ног пассажира в транспорте.

В перечень обязательных команд вошли: «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо», «налево». При движении собака должна подстраиваться под темп хозяина, обозначать остановкой бордюры и обходить препятствия. В экстренных ситуациях животное обязано уметь принимать самостоятельные решения, даже если они противоречат командам владельца.

В Росстандарте подчеркнули, что внедрение стандарта поможет специалистам разрабатывать более эффективные реабилитационные маршруты для людей с нарушениями зрения.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что запрет на присутствие в храме с собаками не распространяется на людей с собаками-поводырями. По его словам, нужно организовывать для таких верующих сопровождение.