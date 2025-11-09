Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях в храмах Патриарх Кирилл: людям с собаками-поводырями разрешен доступ в храм

Запрет на присутствие в храме с собаками не распространяется на людей с собаками-поводырями, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые передает РИА Новости, нужно организовывать для таких верующих сопровождение.

Люди, которые препятствуют в том числе и слепым, только потому что у них собаки-поводыри, соприкоснуться с приходской жизнью, — они ведь не предлагают никакой альтернативной помощи по сопровождению человека в храм, — заявил патриарх.

Предстоятель добавил, что ему опять приходится ссылаться на заграничный опыт. По его словам, уже давно во многих неправославных христианских храмах есть условия для входа в храм людям, не имеющим возможности двигаться.

