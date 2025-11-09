Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 17:21

Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях в храмах

Патриарх Кирилл: людям с собаками-поводырями разрешен доступ в храм

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на присутствие в храме с собаками не распространяется на людей с собаками-поводырями, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые передает РИА Новости, нужно организовывать для таких верующих сопровождение.

Люди, которые препятствуют в том числе и слепым, только потому что у них собаки-поводыри, соприкоснуться с приходской жизнью, — они ведь не предлагают никакой альтернативной помощи по сопровождению человека в храм, — заявил патриарх.

Предстоятель добавил, что ему опять приходится ссылаться на заграничный опыт. По его словам, уже давно во многих неправославных христианских храмах есть условия для входа в храм людям, не имеющим возможности двигаться.

Ранее патриарх Кирилл на фестивале «Вера и слово» заявил, что апокалипсис непременно случится. Предстоятель Русской православной церкви призвал меньше думать о конце цивилизации и больше — о спасении души, кончине и предстоящей встрече с Богом.

До этого зампредседатель синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что сделки по продаже души являются этически неприемлемыми. Он подчеркнул, что такая готовность человека обменять вечное на временное свидетельствует о его печальном духовном состоянии.

Россия
РПЦ
патриарх
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили эвакуацию детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.