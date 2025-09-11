Синодальный отдел РПЦ призвал россиян осудить сделки по продаже души

Сделки по продаже души являются этически неприемлемыми, а те, кто их предлагает, должны осуждаться обществом, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Сама готовность человека обменять вечное на временное указывает на его печальное духовное состояние, отметил он, комментируя сообщения о россиянке, которая подписала шуточный документ о продаже души и скрепила его кровью ради 100 тысяч рублей.

Возможность заключать подобные договоры, оплачивать их абсолютно этически неприемлема и должна отвергаться обществом. И люди, которые подобного рода вещами шутят, должны подвергаться общественной обструкции. <…> Поэтому мне кажется, что этой девушке следует задуматься о своей способности ценить то, что дано свыше, — поделился Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что душу в обмен на 100 тысяч рублей продала 26-летняя москвичка. Она потратила их на коллекцию игрушек лабубу и билет на концерт певицы Надежды Кадышевой. Само объявление разместил в интернете маркетолог Дмитрий. Он пояснил, что сделал это ради популярности и шутки. Его «жертва» своей дальнейшей судьбой не интересуется.