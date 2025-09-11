Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 21:59

Синодальный отдел РПЦ призвал россиян осудить сделки по продаже души

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделки по продаже души являются этически неприемлемыми, а те, кто их предлагает, должны осуждаться обществом, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Сама готовность человека обменять вечное на временное указывает на его печальное духовное состояние, отметил он, комментируя сообщения о россиянке, которая подписала шуточный документ о продаже души и скрепила его кровью ради 100 тысяч рублей.

Возможность заключать подобные договоры, оплачивать их абсолютно этически неприемлема и должна отвергаться обществом. И люди, которые подобного рода вещами шутят, должны подвергаться общественной обструкции. <…> Поэтому мне кажется, что этой девушке следует задуматься о своей способности ценить то, что дано свыше, — поделился Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что душу в обмен на 100 тысяч рублей продала 26-летняя москвичка. Она потратила их на коллекцию игрушек лабубу и билет на концерт певицы Надежды Кадышевой. Само объявление разместил в интернете маркетолог Дмитрий. Он пояснил, что сделал это ради популярности и шутки. Его «жертва» своей дальнейшей судьбой не интересуется.

Россия
РПЦ
осуждение
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT рассказал о прогремевших над российским городом взрывах
Мощный козырь Белоусова. Чудо-бомбы РФ уничтожают позиции ВСУ
Гол Смолова помог Broke Boys выйти в следующий раунд Кубка России
Брифинг по убийству Кирка отложили из-за «стремительности» расследования
Синодальный отдел РПЦ призвал россиян осудить сделки по продаже души
Макрон направит истребители для защиты восточного фланга НАТО
Эстония вручила российскому послу ноту протеста из-за дронов в Польше
Стало известно об изнасиловании участниц европейского конкурса красоты
Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине
В Белгороде раскрыли последствия новой атаки беспилотников ВСУ
Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских
Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео
Ученые раскрыли вероятность взрыва черной дыры в ближайшем десятилетии
«Пожрал много»: косолапый «гангстер» месяц воровал мед у жителя Подмосковья
Пол Уокер: жизнь и наследие голливудской звезды
Объявлена награда за убийцу Чарли Кирка
Новые льготы и выплаты могут появиться в 2026 году, что повысят точно
Супероружие России, капитуляция ВСУ: ситуация на СВО вечером 11 сентября
Беспилотники ВСУ нацелились на российский ядерный объект
Осенью оклады некоторых россиян проиндексируют на 7,6%
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.