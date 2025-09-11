Празднование Дня города в Москве
В Москве девушка продала душу ради лабубу

Москвичка продала душу за коллекцию лабубу и билет на концерт Кадышевой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двадцатишестилетняя жительница Москвы официально продала душу в обмен на коллекцию игрушек лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой, сообщает Telegram-канал Mash. Девушка по имени Карина согласилась на сделку, подписала документ и скрепила его кровью.

По данным источника, объявление о продаже души за 100 тысяч рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. Он пояснил, что сделал это ради популярности и шутки. Его «жертва» своей дальнейшей судьбой не интересуется. По мнению девушки, теперь решение о душе должен принимать ее новый «владелец», который сам не знает, как поступить.

В Русской православной церкви произошедшее назвали грехом и предупредили о возможных последствиях: моральных и личностных кризисах, болезнях и страданиях. Там же заявили, что покупатель в религиозной трактовке стал Сатаной, а обоим участникам сделки рекомендовали срочно обратиться в храм, признать ошибку и покаяться.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что мужчинам для удачной женитьбы следует молиться апостолу Иоанну, который учит истинной любви — готовности к самопожертвованию, заботе и верности. Он также отметил роль святых Петра и Февронии как покровителей семьи, чей союз иллюстрирует сочетание мужской мудрости и женского терпения.

