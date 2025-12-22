Новый год-2026
22 декабря 2025 в 17:41

В Госдуме объяснили, какие игрушки следует запрещать в России

Депутат Буцкая: запрет на продажи игрушек должна выносить специальная экспертиза

Для вынесения решения о запрете на продажу игрушек для детей необходимо сначала провести специальную экспертизу, в которой принимают участи психологи и педагоги, заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она сказала, что в работе должны принимать участие профессионалы.

На то (запрет игрушек, — NEWS.ru) должна быть психолого-педагогическая экспертиза. Это не я должна считать, не вы должны считать, это должны определять профессионалы. <...> Если есть мультфильм для детей определенного возраста, например, для детей 3+, игрушка из этого мультфильма также должна быть детей 3+. Герой проживал свою жизнь так, что она понятна трехлетнему ребенку. А если это компьютерная игра, на которой написано 16+, то и игрушки <...> не должны продаваться там, куда приходят родители с детьми, — сказала парламентарий.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что российским торговым интернет-площадкам необходимо ввести запрет на продажу детских игрушек, выполненных в форме черепов. По его словам, такие изделия могут оказывать отрицательное воздействие на формирующееся сознание детей.

