Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что Украина сохранится как государства. При этом он уточнил, что прежде в республике должна быть демонтирована враждебная к РФ власть.

Это не означает, что само государство закончится — оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, — я не знаю, — заявил Медведев.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Россия не согласится на изменение границ Донбасса по текущей линии фронта, которое предлагает депутат Верховной рады Анна Скороход. По его словам, любые территориальные уступки должны основываться на Конституции РФ, в которую внесли правки после референдумов 2022 года.

До этого член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов сообщил, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что Европейский союз выступает против изменений границ Украины и требует отразить центральную роль Европы в возможных договоренностях о мире, не имеют юридических оснований. По его словам, юрисдикция ЕС не может распространяться на государства, не входящие в объединение.