В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном Дипломат Фишер: администрация Трампа не заметила риск блокады Ормузского пролива

Администрация президента США Дональда Трампа не углядела никакой угрозы в Ормузском проливе, начиная военные действия против Ирана, заявил австрийский дипломат и бывший посол в ЕС Клеменс Фишер журналу Focus. Он пояснил, что Вашингтон не стал обеспечивать безопасность на этом участке.

Теперь же Иран имеет возможности заблокировать проход судов, вызвав кризис на энергетическом рынке, подчеркнул эксперт. США же полагали, что пролив не имеет никакого значения в текущем конфликте, констатировал он.

Ранее Трамп предположил, что страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, должны обеспечить проход через него коммерческих судов. По его словам, должна быть командная работа, тогда удастся достичь мира и безопасности.

До этого американские СМИ писали, что команда Дональда Трампа недооценила готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив. Там отметили, что администрация Белого дома не обращала большого внимания на анализы и прогнозы ведомств. Важную роль в планировании операции играли глава Минфина Скотт Бессент и глава Минэнерго Крис Райт.