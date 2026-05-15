Мошенники предлагают школьникам купить «невозможное»

Мошенники начали предлагать школьникам купить якобы ответы на ЕГЭ-2026, говорится в сообщении в официальном канале Рособрнадзора. В ведомстве напомнили, что утечка экзаменационных материалов невозможна.

В преддверии основного периода ЕГЭ-2026 в Сети активизировались мошенники, предлагающие приобретение якобы имеющихся у них контрольные измерительные материалы или «слитые ответы» ЕГЭ. Официально заявляем: утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур, — говорится в сообщении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что аферисты создают фейковые профили соседей в поддельных чатах, чтобы усыпить бдительность. От жертвы могут требовать подписать обращение с просьбой об установке шлагбаума или заявление на пересмотр счетов за коммунальные услуги.

До этого в Росреестре предупредили, что злоумышленники рассылают дачникам фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях. В этих письмах мошенники предлагают оплатить штраф со скидкой, используя вредоносную ссылку.