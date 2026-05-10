Раскрыта хитрая схема мошенников с поддельными домовыми чатами

Доцент Щербаченко: аферисты создают фейковые аккаунты соседей в поддельных чатах

Аферисты создают фейковые профили соседей в поддельных чатах, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, таким образом злоумышленники пытаются выманить код для доступа к «Госуслугам».

Мошенники создают фейковые чаты. В них можно обнаружить соседей по подъезду, бывших коллег, но есть один нюанс: настоящий подписчик в этой группе только один — тот, для кого разыгрывается весь спектакль. Начало в этой истории всегда одинаковое: человек заходит в мессенджер и неожиданно обнаруживает, что состоит в каком-то новом чате. Легенды могут быть разные, но чаще всего там обсуждают темы, которые точно привлекут внимание, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что от жертвы могут требовать подписать обращение с просьбой об установке шлагбаума или заявление на пересмотр счетов за коммунальные услуги. По словам доцента, для повышения убедительности в названии чата используется наименование компании, предоставляющей коммунальные услуги.

Задача мошенников — убедить реального человека перейти по фейковой ссылке, получить там код и отправить его в чат. Для убедительности на авансцену выходят боты: они активно пишут и общаются между собой. Если новый подписчик не торопится что-то делать, к нему обращаются лично — тэгают и торопят. Когда человек соглашается передать код, организаторы театра для одного зрителя начинают второй акт. Тут уже другие мошенники звонят жертве, говорят, что учетная запись на «Госуслугах» взломана, и дальше следует классическая схема с «безопасным счетом», — заключил Щербаченко.

Ранее в Росреестре предупредили, что злоумышленники рассылают дачникам фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях. В этих письмах мошенники предлагают оплатить штраф со скидкой, используя вредоносную ссылку.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
