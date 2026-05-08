День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 18:51

Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей

В Ставрополье аферисты-медики выманили у пенсионерки 17 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожилая жительница Ставропольского края лишилась 17 млн рублей после звонка неизвестных, представившихся медиками, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. 71-летней россиянке предложили пройти диспансеризацию в Ставрополе. Женщина согласилась и переехала в этот город. Чтобы «прикрепиться» к больнице по новому адресу, она продиктовала код из сообщения.

Затем лжесотрудник «Госуслуг» потребовал удалить приложение, а также открыть новый счет. Пенсионерка выполнила все указания аферистов. Спустя время она осознала, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело.

Ранее в Росреестре предупредили о новой схеме мошенников, которые рассылают дачникам фальшивые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают заплатить штраф со скидкой по подозрительной ссылке.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники обманывают пенсионеров, обещая им денежный выигрыш. По его словам, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.

Регионы
Ставропольский край
мошенники
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.