Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей В Ставрополье аферисты-медики выманили у пенсионерки 17 млн рублей

Пожилая жительница Ставропольского края лишилась 17 млн рублей после звонка неизвестных, представившихся медиками, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. 71-летней россиянке предложили пройти диспансеризацию в Ставрополе. Женщина согласилась и переехала в этот город. Чтобы «прикрепиться» к больнице по новому адресу, она продиктовала код из сообщения.

Затем лжесотрудник «Госуслуг» потребовал удалить приложение, а также открыть новый счет. Пенсионерка выполнила все указания аферистов. Спустя время она осознала, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело.

Ранее в Росреестре предупредили о новой схеме мошенников, которые рассылают дачникам фальшивые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают заплатить штраф со скидкой по подозрительной ссылке.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники обманывают пенсионеров, обещая им денежный выигрыш. По его словам, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.