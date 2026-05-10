Скончалась Бетти Бродерик, чью историю убийства экс-мужа экранизировали

Американка Бетти Бродерик, известная по громкому делу об убийстве бывшего мужа и его новой супруги, скончалась в возрасте 78 лет, сообщил телеканал NBC. Бродерик перевели из тюрьмы 18 апреля в медицинское учреждение.

По данным Департамента исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния, она умерла 24 апреля. Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам.

Бетти Бродерик вышла замуж за Дэниела Бродерика в 1969 году, однако их брак был расторгнут в 1985 году. Дэниел стал инициатором, так как завел роман с Линдой Колкеной. Это привело к долгим судебным тяжбам по опеке над детьми. В 1989 году Бродерик проникла в дом Дэниела, пробралась в его спальню и застрелила пару из пятизарядного револьвера.

В 1991 году суд признал ее виновной в убийстве второй степени и приговорил к двум последовательным срокам от 15 лет до пожизненного заключения, а также к дополнительному наказанию за незаконное использование оружия. История Бетти Бродерик легла в основу нескольких фильмов и сериалов, включая второй сезон антологии «Грязный Джон», вышедший в 2020 году.

