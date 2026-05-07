День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 22:08

Чемпионка мира по фехтованию Татьяна Любецкая ушла из жизни в 85 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпионка мира по фехтованию на рапирах Татьяна Любецкая ушла из жизни на 86-м году, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Она была заслуженным мастером спорта СССР.

Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира, обладательница Кубка СССР, писательница и журналистка Татьяна Львовна Любецкая. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память, — сказано в сообщении.

Любецкая начала заниматься фехтованием в 1957 году и выступала за ЦСКА. В составе сборной СССР она стала чемпионкой мира в 1961 году и побеждала на Кубке СССР в 1960 году, а после завершения карьеры работала в журналистике и участвовала в создании книги «Диалог о поединке».

Ранее в Калуге ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Трагическую гибель спортсмена подтвердили в клубе, где он работал в последнее время.

До этого сообщалось, что бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причина его смерти не уточнялась.

Спорт
фехтование
умершие
спортсменки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.