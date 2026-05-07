Чемпионка мира по фехтованию Татьяна Любецкая ушла из жизни в 85 лет

Чемпионка мира по фехтованию на рапирах Татьяна Любецкая ушла из жизни на 86-м году, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Она была заслуженным мастером спорта СССР.

Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира, обладательница Кубка СССР, писательница и журналистка Татьяна Львовна Любецкая. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память, — сказано в сообщении.

Любецкая начала заниматься фехтованием в 1957 году и выступала за ЦСКА. В составе сборной СССР она стала чемпионкой мира в 1961 году и побеждала на Кубке СССР в 1960 году, а после завершения карьеры работала в журналистике и участвовала в создании книги «Диалог о поединке».

