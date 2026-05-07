В МИД РФ объяснили, что стоит за игнорированием слов Зеленского Арменией

Отсутствие негативной реакции от официальных лиц Армении на выступление президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес России не соответствует партнерскому духу отношений Москвы и Еревана, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В ведомстве назвали поступок политика вопиющим.

В Москве считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что МИД РФ вызвал посла Армении Гургена Арсеняна после выступления Зеленского. Дипломату донесли, что предоставление трибуны «главарю нацистов» для террористических угроз в адрес России неприемлемо.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила руководство Армении в нарушении обещаний не предпринимать шагов против России. Дипломат также подчеркнула, что в руководстве Армении «никто не одернул» Зеленского в Ереване за угрозы. Она обратилась к армянским властям с вопросом, на чьей они стороне и кого поддерживают в историческом контексте.