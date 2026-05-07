07 мая 2026 в 13:38

Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване

Захарова: никто в Ереване не одернул Зеленского за угрозы атаковать Москву 9 мая

В руководстве Армении «никто не одернул» украинского президента Владимира Зеленского во время саммита в Ереване, где он сообщил о планах атаковать Москву в День Победы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Дипломат обратилась к армянским властям с вопросом, на чьей они стороне и кого поддерживают в историческом контексте, передает корреспондент NEWS.ru.

Никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не одернул. <...> Так вы на чьей исторической стороне? Вы кого поддерживаете в историческом контексте? — подчеркнула она.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что ВС РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что Зеленский объявил перемирие из-за страха получить зеркальный ответ от ВС РФ в случае провокаций ВСУ 9 мая. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя», так как предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.

