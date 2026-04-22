22 апреля 2026 в 12:19

Чемпионка России по велогонкам раскрыла, как совмещать беременность и спорт

Велогонщица Суворова призналась, что с началом беременности начала плавать

Наталья Суворова Наталья Суворова Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Участница Олимпийских игр и серебряный призер Лиги Европы по BMX 2014 года Наталья Суворова в беседе с «Леди Mail» призналась, что с началом беременности начала плавать и заниматься йогой. По словам велогонщицы, она полностью исключила профессиональные тренировки и сделала занятия спортом максимально легкими.

Занятия спортом не исчезли из моей жизни, но, безусловно, стали гораздо более легкими. Я полностью убрала профессиональные тренировки, ведь кататься и выполнять прыжки на скорости в моем положении, мягко скажем, не рекомендовано. Я с удовольствием плаваю, кручу педали на тренажере и занимаюсь йогой. Потому что совсем без спорта я не могу, он дает мне энергию и силы, — рассказала Суворова.

Ранее тренер София Гаврютина-Лисина посоветовала выбрать самую интересную и подходящую активность, чтобы замотивировать себя на регулярные занятия спортом. Она отметила, что при этом важно учитывать свое состояние здоровья и перед тем, как изменить образ жизни, сдать анализы.

Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

