Чемпионка России по велогонкам раскрыла, как совмещать беременность и спорт Велогонщица Суворова призналась, что с началом беременности начала плавать

Участница Олимпийских игр и серебряный призер Лиги Европы по BMX 2014 года Наталья Суворова в беседе с «Леди Mail» призналась, что с началом беременности начала плавать и заниматься йогой. По словам велогонщицы, она полностью исключила профессиональные тренировки и сделала занятия спортом максимально легкими.

Занятия спортом не исчезли из моей жизни, но, безусловно, стали гораздо более легкими. Я полностью убрала профессиональные тренировки, ведь кататься и выполнять прыжки на скорости в моем положении, мягко скажем, не рекомендовано. Я с удовольствием плаваю, кручу педали на тренажере и занимаюсь йогой. Потому что совсем без спорта я не могу, он дает мне энергию и силы, — рассказала Суворова.

Ранее тренер София Гаврютина-Лисина посоветовала выбрать самую интересную и подходящую активность, чтобы замотивировать себя на регулярные занятия спортом. Она отметила, что при этом важно учитывать свое состояние здоровья и перед тем, как изменить образ жизни, сдать анализы.