Тренер дала советы, как замотивировать себя на занятия спортом

Чтобы замотивировать себя на регулярные занятия спортом, нужно выбрать самую интересную и подходящую активность, посоветовала тренер София Гаврютина-Лисина. В беседе с LIFE.ru она отметила, что при этом важно учитывать свое состояние здоровья и перед тем, как изменить образ жизни, сдать анализы.

Важно постепенно и без стресса вводить занятия спортом в свои привычные дни, подчеркнула Гаврютина-Лисина. В противном случае перегрузка организма может привести к потере мотивации и даже травмам. Лучше ставить достижимые цели и отказаться от слишком высокой планки. Тренер посоветовала придерживаться систематического подхода. В частности, заранее выбрать дни занятий и соблюдать расписание.

Поддержать мотивацию можно с помощью квалифицированного тренера и положительные эмоции, которые могут дать покупка новой формы, смена обстановки для занятий, знакомства с единомышленниками. Все это позволяет закрепить привычку, заключила эксперт.

Ранее старший тренер Акулина Бахтурина заявила, что безопасный темп похудения составляет 0,5–1 кг в неделю. Она отметила, что для такого результата достаточно от трех до четырех тренировок в неделю длительностью от 30 до 45 минут.