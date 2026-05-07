У российского хоккеиста умер маленький сын

В семье хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина произошло трагическое событие — умер его маленький сын, сообщил хоккейный обозреватель Артур Хайруллин. Хайруллин выразил соболезнования хоккеисту и его близким, пожелав им сил, чтобы пережить тяжелую утрату.

Сил Данилу и его семье, чтобы преодолеть это горе, — отметил Хайруллин.

Ранее бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет. Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Причина смерти не уточняется. Беккалосси выступал за «Интер» с 1978 по 1984 год, провел 215 матчей и забил 37 голов.

До этого стало известно о смерти бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийского чемпиона Алессандро Дзанарди. Он скончался в возрасте 59 лет. Причины его смерти не называются. В 2001 году он попал в серьезную аварию в серии CART, после которой ему ампутировали ноги до колен.

Также на 69-м году жизни умер выдающийся бразильский баскетболист, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года Оскар Шмидт. Бывшему спортсмену стало плохо, и врачи не смогли его спасти.