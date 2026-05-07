Трамп признался в любви президенту Бразилии

Президент США Дональд Трамп признался в теплых чувствах к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники. По предоставленным данным, это случилось в ходе телефонного разговора.

Беседа была организована на тему согласования визита Лулы да Силвы в Вашингтон. Его рабочая поездка прошла 7 мая.

По информации СМИ, в ходе беседы Трамп выразил уважение к бразильскому лидеру. А в конце разговора американский президент произнес фразу «I love you» («Я люблю тебя»).

Ранее Дональд Трамп заявил, что встреча с бразильским лидером прошла в позитивной атмосфере. По его словам, переговоры оказались «очень хорошими». Во время переговоров с Лулой да Силвой обсуждался широкий круг вопросов, включая торговлю и тарифную политику, а также другие актуальные направления сотрудничества.

До этого глава Белого дома объявил, что Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие переговоры. По его словам, вероятность заключения сделки между сторонами крайне высока.