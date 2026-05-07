ПВО отразила очередную попытку атаки на Москву Собянин: ПВО России сбила еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве

ПВО Минобороны России сбила еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 101 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Вражеские БПЛА были сбиты над территориями 11 регионов России и акваторией Черного моря.

До этого глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания, добавил губернатор.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Новгородской областями.