07 мая 2026 в 21:53

ПВО отразила очередную попытку атаки на Москву

Собянин: ПВО России сбила еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве

ПВО РФ, «Тор-М2К» ПВО РФ, «Тор-М2К» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ПВО Минобороны России сбила еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, подчеркнул он.

ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 101 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Вражеские БПЛА были сбиты над территориями 11 регионов России и акваторией Черного моря.

До этого глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания, добавил губернатор.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Новгородской областями.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
